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Дядя Фьюри назвал главную причину поражения Тайсона в бою с Усиком

Родственник "Цыганского короля" призвал боксера к реформам.
Вчера, 22:45
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Дядя и бывший тренер бывшего чемпиона мира по версии WBC в хевивейте Тайсона Фьюри Питер высказался о поражении британца в бою против Александра Усика.

По словам специалиста, "Цыганский король" проиграл из-за плохого тренерского штаба.

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"В углу Тайсона должен быть лишь один человек, а не несколько, он должен тебя настраивать на решающие раунды. Единственный, кто сказал Тайсону что-то полезное в решающем отрезке боя, был его тренер Шугар-Хилл.

В такие моменты один человек должен дать тебе четкую информацию, что ты должен делать. Во время боя с Усиком в углу Тайсона было слышно много голосов, но кто знает, возможно ему это и нравится... но как их всех можно слушать одновременно? Когда я тренировал Тайсона, у меня не было такого", - приводит слова Питера Boxing Social.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Ранее Уайлдер впервые отреагировал на победу украинца в бою с британцем.

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