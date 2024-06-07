Названа новая дата боя Майк Тайсон - Джейк Пол

Бывший чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против ютубера Джейка Пола.

Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.

Бой должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у Майка. У него было обострение язвы, из-за чего ему рекомендовали несколько недель не тренироваться.

Ранее легенда бокса дерзко наехал на Пола после переноса.

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