Названа новая дата боя Майк Тайсон - Джейк Пол
Поединок легенды пройдет в США.
Бывший чемпион мира Майк Тайсон проведет поединок против ютубера Джейка Пола.
Поединок состоится 15 ноября в Арлингтоне, США.
New date, same place, same fate#PaulTyson pic.twitter.com/ihfIOEllKW— Jake Paul (@jakepaul) June 7, 2024
Бой должен был состояться 20 июля, но был перенесен из-за проблем со здоровьем у Майка. У него было обострение язвы, из-за чего ему рекомендовали несколько недель не тренироваться.
Ранее легенда бокса дерзко наехал на Пола после переноса.
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