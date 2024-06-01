"Вылетишь из бокса навсегда": Майк Тайсон дерзко наехал на Пола после переноса боя

Бывший чемпион мира Майк Тайсон (50-6, 44 KO) прокомментировал перенос боя против Джейка Пола (9-1, 6 КО).

По словам легенды бокса, он вскоре вернется к тренировкам, чтобы уничтожить видеоблогера.

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"К сожалению, из-за обострения язвы мой врач посоветовал мне уменьшить тренировки на несколько недель, чтобы отдохнуть и восстановиться. Мое тело находится в лучшей форме, чем в 1990-х годах, и скоро я вернусь к полноценным тренировкам.

Джейк Пол, возможно, это выиграло тебе немного времени, но в конце концов ты все равно будешь нокаутирован и вылетишь из бокса навсегда. Я ценю терпение всех и не могу дождаться, чтобы продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году", - приводит слова Тайсона Most Valuable Promotions.

Новая дата боя будет известна на следующей неделе.

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