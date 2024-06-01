Бой Майк Тайсон - Джейк Пол перенесен

Поединок легендарного боксера Майка Тайсона и видеоблогера Джейка Пола перенесен.

Как сообщает Boxing Scene, поединок не состоится в запланированную дату из-за обострения болезни у 57-летнего американца.

"Мое тело в целом находится в лучше форме с 90-х годов. Скоро я вернусь к полноценному графику тренировок. Я ценю ваше терпение и жду возможность продемонстрировать незабываемое выступление позже в этом году", - отметил Тайсон.

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Напомним, Майку стало плохо во время перелета из Майами в Лос-Анджелес. Выяснилось, что у него обострилась язва.

Бой должен был пройти 20 июля в Арлингтоне, штат Техас. Новая дата еще не выбрана.

Ранее была названа причина переноса реванша Усик - Фьюри.

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