Леннокс Льюис рассказал, почему Усик не смог бы его победить

Легендарный британский супертяжеловес Леннокс Льюис высказался о возможном поединке с Александром Усиком.

По словам боксера, украинец не смог бы победить, если бы выступал в его эпоху.

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"Я бы сравнил Усика с Эвандером Холифилдом, и я считаю, что он очень хорошо проявил бы себя в 90-х.

Однако я не думаю, что Усик бы продержался против меня, потому что я выбрасываю жесткие апперкоты. Я заметил, что Усик пропускает апперкоты. Так что он бы не смог выдержать мои апперкоты", - сказал Льюис в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Ранее Леннокс Льюис назвал условие, при котором Фьюри может победить Усика в реванше.

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