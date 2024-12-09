Бивол назвал победителя реванша Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол поделился ожиданиями от второго боя обладателя титулов WBA, WBO и WBС в супертяжелом дивизионе Александра Усика с Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, представитель Украины сможет во второй раз победит британца.

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"Мне нравится этот бой. Я думаю, что Усик победит, но мы никогда не знаем, чего нам следует ждать от Тайсона Фьюри. Но это интересный поединок", - сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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