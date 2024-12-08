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Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри

Состав и тренерский штаб "горняков" сфотографировался в футболках с фамилией боксера.
Сегодня, 16:59
Шахтер / Getty Images
Шахтер / Getty Images

Донецкий Шахтер поддержал украинского супертяжеловеса Александра Усика накануне его реванша против Тайсона Фьюри.

«Горняки» сфотографировались в футболках с фамилией Александра в полном составе и вместе с представителями тренерского штаба. Майки выполнены в желтом и синем цветах.

«We Are Usyk», - подписал свой пост в социальных сетях украинский гранд (Мы - Усик - прим.).

Реванш между Александром и Тайсоном состоится в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда бокса сделал прогноз на бой Усика и Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Александр Усик

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