Шахтер поддержал Усика перед реваншем с Фьюри

Состав и тренерский штаб "горняков" сфотографировался в футболках с фамилией боксера.

Донецкий Шахтер поддержал украинского супертяжеловеса Александра Усика накануне его реванша против Тайсона Фьюри.

«Горняки» сфотографировались в футболках с фамилией Александра в полном составе и вместе с представителями тренерского штаба. Майки выполнены в желтом и синем цветах.

«We Are Usyk», - подписал свой пост в социальных сетях украинский гранд (Мы - Усик - прим.).

Реванш между Александром и Тайсоном состоится в Саудовской Аравии в ночь с 20 на 21 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что легенда бокса сделал прогноз на бой Усика и Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!