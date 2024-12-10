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"Он вылез из шкури": Фрэмптон оценил реванш Усика и Фьюри

Опытный боксер сравнил украинца и британца.
Сегодня, 00:45
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фрэмптон высказался про второй поединок чемпиона WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) с экс-чемпионом Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО).

По словам эксперта, британец может удивить украинца, но Александр - нет.

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"Усик удивительный боксер, и я думаю, что все любят его, его личность и все остальное. Что за парень, что за боец.

В тот вечер он из шкуры вылез, это был лучший бой в его карьере, и без того удивительной карьере. Но он должен был показать свой лучший бой, чтобы победить Фьюри.

Может ли он улучшить это выступление? Я не совсем уверен, я думаю, что это предел. Может ли Тайсон Фьюри улучшить свое выступление? Однозначно", - приводит слова боксера TNT Sports Boxing.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. В первом поединке Усик одержал победу раздельным решением судей.

Ранее Бриедис сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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