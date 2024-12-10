Хирн назвал интригу реванша между Усиком и Фьюри

Промоутер Эдди Хирн поделился мнением по поводу второго боя между Тайсоном Фьюри и объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком.

Специалист раскрыл интригу реванша.

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"Если вы теряете фокус, если вы теряете концентрацию в бою с Усиком, то это обернется для вас катастрофой. Мы это увидели в середине поединка. Все же Тайсон продемонстрировал способность к восстановлению. Эта сила позволила ему вернуться в бой.

Фьюри доминировал в первой половине боя, а Усик во второй. Для меня победил тот, кого назвали судьи. Интрига реванша заключатся в том, что сделает Тайсон. Сможет ли он драться по-другому", - приводит слова Хирна Boxing News 24/7.

Ранее Бивол назвал победителя реванша Усик - Фьюри.

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