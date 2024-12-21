Прогнозы звезд бокса. Усик или Фьюри - кто победит?

ISPORT.ua вместе с GGBET представляют список тренеров, спортсменов, которые оценивают шансы боксеров на успех в реванше.

В субботу, 21 декабря, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится реванш между чемпионом WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и экс-обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

В первом бою украинский боскер победил британца раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в дивизионе. Усик стал первым боксером с времен Леннокса Льюиса, который объединил все пояса у себя. Через некоторое время Александр отдал пояс IBF Даниэлю Дюбуа, который теперь является чемпионом мира.

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Несмотря на то, что на кону реванша Усик - Фьюри не все титулы, этот бой называется историческим. ISPORT представляет мнение звезд бокса, которые предсказали итог второго боя.

Джо Кордина (бывший чемпион мира во втором полулегком весе) считает, что британец нокаутирует украинца:

"Тайсон нокаутирует Усика в 8-12 раундах. Сначала он будет иметь трудности с работой ног Усика, а затем решит, что пришло время использовать свой вес и габариты, это сыграет решающую роль".

Чжан Чжилей (ветеран супертяжелого веса) заявил, что Усик легко победит Фьюри:

"Я говорил это раньше, говорю и сейчас – Усик победит. У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Усик его просто прикончит, нокаутирует".

Источник: Getty Images

Леннокс Льюис (бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе) предсказал, что Тайсон победит Александра:

"Сейчас Тайсон должен победить в реванше. Он выйдет на бой более сфокусированным, более серьезным и наберет куда больше веса".

Тони Беллью (бывший чемпион мира в полутяжелом весе) считает, что чемпион сможет защитить пояса:

"Я не могу недооценивать Усика. На этот раз он перебоксирует Фьюри и, наверное, победит по очкам. Усик знает, что он может потрясти Фьюри. Ему будет удобно вблизи, он будет более уверен, но я все равно думаю, что он отойдет на дальнюю дистанцию и будет драться на задней ноге. У Фьюри нет выбора, в этот раз ему нужно быть более агрессивным. Но эта тактика может сыграть на руку Усику. Я думаю, что он сделает счет с Фьюри 2-0 и в этот раз победит единогласным решением судей".

Источник: Getty Images

Майк Тайсон (бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе) верит, что британец одолеет украинца:

"Усик лучший супертяжеловес в мире. В этом нет сомнений. Все же я собираюсь сказать, что Фьюри победит. Почему? Потому что я его фанат. Потому что его отец дал ему мое имя. Я не брошу его сейчас".

Малик Скотт (тренер Деонтея Уайлдера) считает Александра фаворитом:

"Никто не может просто подойти к Александру Усику. Фьюри получит еще больше побоев, если он просто подойдет к нему. Он будет попадать во всевозможные ловушки. Я просто не думаю, что Фьюри сможет побить Усика. Я действительно не думаю".

Энтони Джошуа (бывший чемпион мира в супертяжелом весе) ставит на победу Усика:

"Я ожидаю, что первая часть боя будет достаточно сложной для обоих боксеров, но потом Усик прибавит и снова победит. Усик – невероятный боксер, лучший в мире, вот почему я ставлю на его победу".

Даниэль Дюбуа (чемпион мира в супертяжелом весе) предсказывает успех Тайсону:

"Тайсон – наш парень, надеюсь, он победит. Фьюри должен наброситься на Усика, он его просто задушит. Тайсон – ловкий боксер, нас ждет замечательный бой. Я буду присутствовать там, брошу вызов победителю".

Источник: Getty Images

Дерек Чисора (бывший претендент на пояса в супертяжлом весе) считает, что Усик одолеет Фьюри:

"Усик все такой же боксер, что был раньше. В реванше мы увидим небольшую разницу, но вы должны понять: Тайсон выйдет немного другим, но и у Усика будут изменения. Но на данный момент, я бы поставил свои деньги на Усика".

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Роберт Гарсия (авторитетный тренер, работавший с Джошуа) предполагает, что будет трилогия:

"Первый бой был очень хорош. Реванш будет таким же или даже лучше. Это бой, в котором шансы 50 на 50. Пусть Усик и победил, но это было очень сложно для него. Тот поединок не был легким. Я думаю, что если в реванше Тайсон будет немного лучше готов или выйдет с немного другим планом на бой, то он может даже затащить его. Я не буду удивлен, если мы увидим три боя, трилогию".

Джозеф Паркер (временный чемпион в супертяжелом весе) допускает, что Тайсон победит по очкам:

"Первый их поединок был близок. Думаю, что мышление Тайсона изменилось перед этим боем. Верю, что Фьюри может победить Усика по очкам, но это непростая задача. Я на стороне Тайсона, но это решение по очкам".

Эдди Хирн (промоутер Matchroom Boxing) будет болеть за Фьюри:

"Было бы очень сложно выбрать кого-то другого победителем этого боя, кроме Усика. Сможет ли Фьюри победить? Да.

В следующую субботу ему придется сделать чрезвычайные вещи, чтобы победить Александра Усика, но я также верю, что он человек, способный делать чрезвычайные вещи. Так что вперед, Тайсон, я на 100% за Фьюри".

Источник: Getty Images

Оскар Де Ла Хойя (бывший чемпион мира в шести весовых категориях) видит Фьюри фаворитом:

"Я думаю, голова Фьюри будет в этот раз полностью сфокусирована на боксе. Мы не знали, что произошло с ним перед боем. Эти трагические новости – вы знаете, что это делает с бойцом? Давайте поговорим о сердце, которое Тайсон должен был оставить. Любой бы отказался от боя. Тайсон же вышел на ринг и дрался с Усиком, это невероятно. Да, этот бой кажется 50 на 50, но я отдаю предпочтение Фьюри".

Напомним, на ISPORT будет доступна онлайн-трансляция поединка Усик - Фьюри.

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