Промоутер Фьюри ответил, возможна ли трилогия с Усиком

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сделал заявление по поводу потенциальной трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Представитель британского боксера сообщил, что у соперников в контракте прописана возможность третьего боя, если его подопечный одержит победу в реванше и никто из них не решит завершить карьеру.

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"Трилогия перевесит все другие поединки, потому что это есть в контракте.

И что бы ни случилось, третий бой будет, если Тайсон победит. И при условии, что никто не завершит карьеру", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

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