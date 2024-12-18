iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Промоутер Фьюри ответил, возможна ли трилогия с Усиком

Представитель британца озвучил условия для третьего боя с украинцем.
Сегодня, 17:44
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, сделал заявление по поводу потенциальной трилогии с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

Представитель британского боксера сообщил, что у соперников в контракте прописана возможность третьего боя, если его подопечный одержит победу в реванше и никто из них не решит завершить карьеру.

Читай также: "Это он не захочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком, но сомневается в украинце

"Трилогия перевесит все другие поединки, потому что это есть в контракте.

И что бы ни случилось, третий бой будет, если Тайсон победит. И при условии, что никто не завершит карьеру", - сказал Уоррен в комментарии Boxing News.

Реванш Усик - Фьюри состоится 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. В мае этого года в бою за звание абсолютного чемпиона украинец одержал победу над британцем раздельным решением судей.

На ISPORT доступен прогноз на бой Усик - Фьюри 2.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Фрэнк Уоррен

Статьи по теме

Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса Усик - Фьюри: полный андеркард вечера бокса
Андеркард реванша Усик - Фьюри пополнили новым боем - британцу сменили соперника из-за допинг-скандала Андеркард реванша Усик - Фьюри пополнили новым боем - британцу сменили соперника из-за допинг-скандала
ЛНЗ назначил известного украинца на пост главного тренера ЛНЗ назначил известного украинца на пост главного тренера
Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters
Помочь журналистам

Видео

Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов
Реал Сосьедад - Динамо Киев: видео голов

Популярное на сайте

Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем сыграем в 2025 году
просмотров
Биатлон-2024/2025: третий этап Кубка мира начнется во Франции
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская и Снигур поднялись, Байндль упала
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украину обошли Кипр и Швеция
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, подъем Приходько
просмотров

Последние новости

Украина20:44
ЛНЗ назначил известного украинца на пост главного тренера
20:34
Снукер. Бойко прошёл во второй раунд квалификации German Masters
Европа20:33
Раньери: Довбик обладает чемпионским менталитетом и должен это показывать
Европа20:06
Рэшфорд второй раз подряд не попал в заявку Манчестер Юнайтед
Формула 119:31
Перес объявил об уходе из Red Bull
Европа18:59
Анчелотти: Реал покажет свою конкурентоспособность во второй половине сезона
Европа18:21
Дженоа Малиновского сменила владельца
Киберспорт17:50
NaVi прошли в гранд финал чемпионата мира по PUBG
Бокс17:44
Промоутер Фьюри ответил, возможна ли трилогия с Усиком
Европа17:33
Реал сыграет оптимальным составом в финале Межконтинентального кубка
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK