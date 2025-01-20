"Знает как победить каждого": Леннокс Льюис ответил на вопрос, кто может одолеть Усика
Икона спорта отметил победу украинца над Тайсоном Фьюри.
Легендарный супертяж Леннокс Льюис высказался по поводу Алексанра Усика.
Британский боксер ответил на вопрос журналистов, кто способен победить украинца.
Читай также: "Мы все это делаем": Льюис заподозрил Усика в симуляции в бою с Дюбуа
"Кто способен победить Усика? Позвольте мне сказать вам. Усик тренируется так тяжело и так хорошо.
Он готов ко всем, даже к Тайсону Фьюри, он сказал, что должен его перебить. Он это сделал. Он знает как победить каждого, с кем выходит на ринг", - сказал Леннокс для iFL TV.
Ранее Холифилд назвал причину, почему Усик непобедимый.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!