"Знает как победить каждого": Леннокс Льюис ответил на вопрос, кто может одолеть Усика

Легендарный супертяж Леннокс Льюис высказался по поводу Алексанра Усика.

Британский боксер ответил на вопрос журналистов, кто способен победить украинца.

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"Кто способен победить Усика? Позвольте мне сказать вам. Усик тренируется так тяжело и так хорошо.

Он готов ко всем, даже к Тайсону Фьюри, он сказал, что должен его перебить. Он это сделал. Он знает как победить каждого, с кем выходит на ринг", - сказал Леннокс для iFL TV.

Ранее Холифилд назвал причину, почему Усик непобедимый.

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