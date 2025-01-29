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Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком

Американец впервые проведет 12-раундовый бой.
Сегодня, 16:40
Кишон Дэвис / Getty Images
Кишон Дэвис / Getty Images

Перспективный легковес Кишон Дэвис высказался про поединок против чемпиона мира по версии WBO его весовой категории Дениса Беринчика.

Американец не сомневается, что сможет стать чемпионом, досрочно победив представителя Украины.

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"Победа пойдет мне на пользу в плане продвижения, потому что мой соперник олимпиец, он серебренный призер Олимпийских игр. Он непобедим в 19 боях. Он украинский боец, он крут и придет драться. У него стиль, с которым я еще никогда не сталкивался на профессиональном ринге.

Это мой первый 12-раундовый бой. Я поднимаю свою планку на новый уровень. Это для меня первый поединок против непобежденного бойца. Как только я получу эффектный нокаут, все скажут, что это была легендарная ночь", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24/7.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Кишон изъявил желание провести бой с Ломаченко.

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