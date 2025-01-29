Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком

Перспективный легковес Кишон Дэвис высказался про поединок против чемпиона мира по версии WBO его весовой категории Дениса Беринчика.

Американец не сомневается, что сможет стать чемпионом, досрочно победив представителя Украины.

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"Победа пойдет мне на пользу в плане продвижения, потому что мой соперник олимпиец, он серебренный призер Олимпийских игр. Он непобедим в 19 боях. Он украинский боец, он крут и придет драться. У него стиль, с которым я еще никогда не сталкивался на профессиональном ринге.

Это мой первый 12-раундовый бой. Я поднимаю свою планку на новый уровень. Это для меня первый поединок против непобежденного бойца. Как только я получу эффектный нокаут, все скажут, что это была легендарная ночь", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24/7.

Бой Беринчик - Дэвис состоится 14 февраля на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, США.

Ранее Кишон изъявил желание провести бой с Ломаченко.

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