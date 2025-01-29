Беллью назвал второго номера супертяжелого веса после Усика
Тони отметил бывшего соперника украинца.
Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался про супертяжелый вес.
Британец рассказал, кого считает вторым номером после обладателя титулов WBA, WBO и WBC Александра Усика.
Читай также: "Легендарный боксер": Соперник Беринчика изъявил желание провести бой с Ломаченко
По словам Беллью, таким является Тайсон Фьюри.
"Я считаю их обоих потрясающими бойцами. Тайсон Фьюри стопроцентно вернется, если он этого захочет. И я думаю, что он второй лучший супертяжеловесом в мире", - приводит слова Беллью Seconds Out.
Ранее Паркер назвал условие, при котором Фьюри проведет бой с Джошуа.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!