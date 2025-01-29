Беллью назвал второго номера супертяжелого веса после Усика

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался про супертяжелый вес.

Британец рассказал, кого считает вторым номером после обладателя титулов WBA, WBO и WBC Александра Усика.

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По словам Беллью, таким является Тайсон Фьюри.

"Я считаю их обоих потрясающими бойцами. Тайсон Фьюри стопроцентно вернется, если он этого захочет. И я думаю, что он второй лучший супертяжеловесом в мире", - приводит слова Беллью Seconds Out.

Ранее Паркер назвал условие, при котором Фьюри проведет бой с Джошуа.

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