Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался
Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) высказался про свою карьеру.
Украинский боксер сообщил, что у него был согласован поеиднок с обладателем поясом WBC Шакуром Стивенсоном, но американец отказался от боя.
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"У меня было и объединение титулов, и денежный бой. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились биться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался.
Предложение было. Хорошие деньги, и объединение, и хороший боец", - приводит слова Дениса The Toma Todito Boxing Show.
Бой Беринчика с Кишоном Дэвисом пройдет 14 февраля в Нью-Йорке.
Ранее Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком.
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