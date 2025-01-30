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Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался

Украинец уже знал дату чемпионского поединка.
Сегодня, 00:40
Денис Беринчик / Instagram
Денис Беринчик / Instagram

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) высказался про свою карьеру.

Украинский боксер сообщил, что у него был согласован поеиднок с обладателем поясом WBC Шакуром Стивенсоном, но американец отказался от боя.

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"У меня было и объединение титулов, и денежный бой. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились биться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался. 

Предложение было. Хорошие деньги, и объединение, и хороший боец", - приводит слова Дениса The Toma Todito Boxing Show.

Бой Беринчика с Кишоном Дэвисом пройдет 14 февраля в Нью-Йорке.

Ранее Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком.

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