Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался

Чемпион WBO в легком весе Денис Беринчик (19-0, 9 КО) высказался про свою карьеру.

Украинский боксер сообщил, что у него был согласован поеиднок с обладателем поясом WBC Шакуром Стивенсоном, но американец отказался от боя.

Читай также: Беллью назвал второго номера супертяжелого веса после Усика

"У меня было и объединение титулов, и денежный бой. Это с Шакуром Стивенсоном. Мы согласились биться с ним 21 февраля в Саудовской Аравии, но он отказался.

Предложение было. Хорошие деньги, и объединение, и хороший боец", - приводит слова Дениса The Toma Todito Boxing Show.

Бой Беринчика с Кишоном Дэвисом пройдет 14 февраля в Нью-Йорке.

Ранее Кишон Дэвис сделал дерзкий прогноз на свой бой с Беринчиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!