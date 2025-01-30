Украинец Хегай узнал дату и имя следующего соперника
Боксер выйдет на ринг в США.
Украинский боксер полулегкого веса Арнольд Хегай (22-1-1, 14 КО) вскоре проведет свой следующий бой.
Соперником Арнольда станет Джоэт Гонсалес из США (26-4, 15 КО).
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Поединок станет главным событием вечера бокса от ProBox TV. Бой состоится 8 марта на арене Thunder Studios в Лонг-Бич (США).
В последнем бою Хегай досрочно победил Бельмара Пресиадо.
Ранее сообщалось, что Беринчик должен был провести бой со Стивенсоном, но Шакур отказался.
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