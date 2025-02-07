Промоутер Усика сделал прогноз на возможный бой Фьюри-Джошуа

Промоутер Александра Усика Александр Красюк поделился мыслями о возможном бое Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

По словам Красюка, в таком поединке шансы были бы 50 на 50.

«В этом бою шансы 50 на 50. Я объясню вам почему. Когда Джошуа проиграл Дюбуа, я думал, что с Эй Джеем покончено, что ему надо уйти на пенсию».

Также функционер рассказал, что во время последнего разговора с «Эй-Джеем» заметил, что он все еще хочет чего-то достигать в боксе.

«Я говорил с ним на церемонии The Ring и спросил, в его сердце по-прежнему пылает огонь. Он ответил да, и в его глазах я увидел, что он сказал это искренне. И если у такого парня, как он, горит огонь в груди, то ничто его не остановит. Поэтому для меня здесь 50 на 50», - сказал Красюк.

Ранее экс-чемпион мира сделал прогноз на гипотетический бой Владимира Кличко и Александра Усика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!