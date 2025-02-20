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"Каждый раз меня удивляет": Хан прокомментировал бой Дюбуа с Паркером

Бывший чемпион мира в полусреднем весе раскрыл симпатии в грядущем поединке.
Сегодня, 14:27
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Джозеф Паркер / Getty Images

Экс-обладатель поясов WBA и IBF поделился мыслями о поединке тяжеловесов на Ближнем Востоке. Амир Хан понравился стилю Джозефа Паркера, а Даниэля Дюбуа назвал фаворитом боя Boxing News.

"Хорошее сражение. Джозеф Паркер каждый раз меня удивляет, когда дерется. В то же время Дюбуа в боях с Джошуа и Хрговича заставил думать: "Этого парня трудно победить, он очень хороший боксер".

Поэтому если бы мне пришлось выбирать боксера, который победит в этом поединке, то это был бы Дюбуа. Он более молодой и свежий боец", – резюмировал британец.

Поединок Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Бой примет Kingdom Arena. На кону будет стоять чемпионский пояс IBF Дюбуа.

К слову, ранее Атлас выбрал явного фаворита грядущего поединка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Амир Хан Джозеф Паркер Даниэль Дюбуа

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