"Каждый раз меня удивляет": Хан прокомментировал бой Дюбуа с Паркером

Бывший чемпион мира в полусреднем весе раскрыл симпатии в грядущем поединке.

Экс-обладатель поясов WBA и IBF поделился мыслями о поединке тяжеловесов на Ближнем Востоке. Амир Хан понравился стилю Джозефа Паркера, а Даниэля Дюбуа назвал фаворитом боя Boxing News.

"Хорошее сражение. Джозеф Паркер каждый раз меня удивляет, когда дерется. В то же время Дюбуа в боях с Джошуа и Хрговича заставил думать: "Этого парня трудно победить, он очень хороший боксер".

Поэтому если бы мне пришлось выбирать боксера, который победит в этом поединке, то это был бы Дюбуа. Он более молодой и свежий боец", – резюмировал британец.

Поединок Дюбуа – Паркер состоится 22 февраля в Эр-Рияде. Бой примет Kingdom Arena. На кону будет стоять чемпионский пояс IBF Дюбуа.

К слову, ранее Атлас выбрал явного фаворита грядущего поединка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!