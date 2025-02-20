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Атлас назвал явного фаворита боя Дюбуа - Паркер

Эксперт выделил ключевой фактор для победы.
Сегодня, 10:45
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Авторитетній тренер Тедди Атлас поделился мнением по поводу поединка между чемпионом мира по версии IBF в супертяжелом весе  Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

Атлас считает, что Дюбуа является явным фаворитом из-за его выступлений в последних поединках.

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"Причина, по которой я выбираю Дюбуа - это его ментальная сторона. Это на 75 процентов гарантирует вам успех. Я всегда об этом говорил. 

Дюбуа сейчас другой человек. Дюбуа пережил метаморфозу. Теперь он другой боец", - приводит слова Атласа Seconds Out.

Бой пройдет 22 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, посетит ли Усик бой Дюбуа - Паркер.

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