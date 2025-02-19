"Мы оба непобежденные": известный боксер нацелился на бой с Усиком
Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел высказался о своем будущем после поединка с Чжаном Чжилеем.
Кабайел рассказал, что хотел бы получить поединок с объединенным чемпионом мира его весовой категории Александром Усиком.
Читай также: "Он создал ему проблемы": Уоррен сравнил Дюбуа с Усиком
"После боя мы взвесим наши варианты. Я хочу боксировать с лучшими в мире. Вот почему мы являемся частью сезона в Эр-Рияде. Прямо сейчас - Александр Усик лучший. Он чемпион мира и мы оба непобежденные.
Мы деремся с теми, кого называет Турки Аль аш-Шейх. Вот чему сейчас мой соперник Чжан Чжилей", - приводит слова Агита Ring Magazine.
Бой Кабайела и Чжилея пройдет 22 февраля. На кону будет титул временного чемпиона WBC.
Ранее Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!