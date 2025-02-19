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"Мы оба непобежденные": известный боксер нацелился на бой с Усиком

Агит Кабайел хочет стать чемпионом мира, однако соперника ему выбирает Турки Аль аш-Шейх.
Сегодня, 15:00
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Немецкий супертяжеловес Агит Кабайел высказался о своем будущем после поединка с Чжаном Чжилеем.

Кабайел рассказал, что хотел бы получить поединок с объединенным чемпионом мира его весовой категории Александром Усиком.

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"После боя мы взвесим наши варианты. Я хочу боксировать с лучшими в мире. Вот почему мы являемся частью сезона в Эр-Рияде. Прямо сейчас - Александр Усик лучший. Он чемпион мира и мы оба непобежденные.

Мы деремся с теми, кого называет Турки Аль аш-Шейх. Вот чему сейчас мой соперник Чжан Чжилей", - приводит слова Агита Ring Magazine.

Бой Кабайела и Чжилея пройдет 22 февраля. На кону будет титул временного чемпиона WBC.

Ранее Фроч предложил Усику провести бой по правилам UFC.

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