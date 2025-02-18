"Он создал ему проблемы": Уоррен сравнил Дюбуа с Усиком

Промоутер Фрэнк Уоррен поделился мнением о бое временного чемпиона WBO в супертяжелом весе Джозефа Паркера (35-3, 23 KO) и чемпиона IBF Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO).

По словам функционера, британский боксер является фаворитом, ведь против известных бойцов он показывал отличные выступления.

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"В последних четырех боях Дюбуа выходил в ринг в роли андердога. Но в трех из них он доказал, на что способен. Против непобедимых бойцов, качественных соперников, бывшего двукратного чемпиона мира Джошуа. Даже в поединке с Усиком он причинил ему вред и создал проблемы.

Если Дюбуа попадет по Джозефу, тот упадет. У него просто невероятная ударная сила. К тому же у него крепкий подбородок. В двух поражениях его не нокаутировали. Основная проблема в бою с Джо Джойсом заключалась в четырех переломах глазницы и частичном разрыве сетчатки. Представьте, какая это боль.

А в бою с Усиком... Усика считают лучшим супертяжеловесом своего поколения, и Дюбуа смог создать ему трудности", - приводит слова Уоррена TNT Sports Boxing.

Поединок Дюбуа и Паркера пройдет 22 февраля.

Ранее Паркер раскрыл свою тактику на чемпионский бой с Дюбуа.

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