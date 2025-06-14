Суарес - о клубном ЧМ: Сюрпризы будут, надеюсь, от нас
Форвард Интер Майами Луис Суарес поделился ожиданиями от клубного ЧМ.
Уругваец считает, что у американских клубов будет преимущество против европейских грандов, уставших после долго сезона.
Суарес считает, что клубный ЧМ сможет подарить зрителям немало сюрпризов.
Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть.
Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.
Но футболисты всегда хотят играть против Атлетико, против ПСЖ, который выиграл все турниры. Есть Манчестер Сити, Реал, Ювентус, Интер, Бавария – все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.
Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно
Ранее также в колумбийском чемпионате произошла небольшая трагедия.
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