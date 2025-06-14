iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Суарес - о клубном ЧМ: Сюрпризы будут, надеюсь, от нас

Форвард ожидает интересных матчей против европейских грандов.
Сегодня, 00:43       Автор: Андрей Безуглый
Луис Суарес / Getty Images
Луис Суарес / Getty Images

Форвард Интер Майами Луис Суарес поделился ожиданиями от клубного ЧМ.

Уругваец считает, что у американских клубов будет преимущество против европейских грандов, уставших после долго сезона.

Суарес считает, что клубный ЧМ сможет подарить зрителям немало сюрпризов.

Очевидно, что европейские клубы лучше организованы благодаря их структуре и игрокам, которые у них есть.

Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.

Но футболисты всегда хотят играть против Атлетико, против ПСЖ, который выиграл все турниры. Есть Манчестер Сити, Реал, Ювентус, Интер, Бавария – все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.

Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно

Ранее также в колумбийском чемпионате произошла небольшая трагедия.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Austin Major 2025: NaVi не вышли в плей-офф с первой попытки, MOUZ и Liquid ушли в овертайм Austin Major 2025: NaVi не вышли в плей-офф с первой попытки, MOUZ и Liquid ушли в овертайм
Свитолина открыла Костюк путь на German Open Свитолина открыла Костюк путь на German Open
Манчестер Сити определился с ценником Грилиша Манчестер Сити определился с ценником Грилиша
Плимут Таловерова представил нового тренера Плимут Таловерова представил нового тренера

Видео

Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США
Лига наций, волейбол. Обзор неожиданной победы Украины над США

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" справились с Новой Зеландией на товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: старт Евро U-19
просмотров

Последние новости

Киберспорт00:55
Austin Major 2025: NaVi не вышли в плей-офф с первой попытки, MOUZ и Liquid ушли в овертайм
Футбол00:43
Суарес - о клубном ЧМ: Сюрпризы будут, надеюсь, от нас
Теннис00:30
Свитолина открыла Костюк путь на German Open
Европа00:10
Манчестер Сити определился с ценником Грилиша
Вчера, 23:58
Европа23:58
Плимут Таловерова представил нового тренера
Формула 123:50
Леклер пропустит вторую практику Гран-при Канады
Европа23:23
Погба получил предложение контракта от гранда Лиги 1
Европа23:15
Байер решил отказаться от трансфера звезды Манчестер Юнайтед
Европа22:58
Наполи оформил второй трансфер лета
Европа22:50
Ливерпуль заплатит 117 млн евро за Виртца - The Athletic
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK