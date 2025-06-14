Суарес - о клубном ЧМ: Сюрпризы будут, надеюсь, от нас

Форвард Интер Майами Луис Суарес поделился ожиданиями от клубного ЧМ.

Уругваец считает, что у американских клубов будет преимущество против европейских грандов, уставших после долго сезона.

Суарес считает, что клубный ЧМ сможет подарить зрителям немало сюрпризов.

Но стоит отметить, что они приезжают сюда после долгого сезона. Для них он становится все длиннее. Им пришлось играть во множестве турниров, и, возможно, они прилетят с некоторой усталостью.

Но футболисты всегда хотят играть против Атлетико, против ПСЖ, который выиграл все турниры. Есть Манчестер Сити, Реал, Ювентус, Интер, Бавария – все эти команды очень сильные, но я думаю, что будут неожиданные результаты.

Надеюсь, сюрприз будет от нас, но мы знаем, насколько это будет сложно