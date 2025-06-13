Колумбийский защитник потерял сознание во время матча местного чемпионата
Андрес Роман ранее имел проблемы с сердцем.
В рамках матча чемпионата Колумбии между Санта-Фе и Атлетико Насьоналем произошло неприятное событие.
На 12-й минуте игрок Атлетико Андрес Роман оказался на газоне, потеряв сознание.
Дальнейшее обследование, к счастью, не выявило у игрока серьезных проблем, и сейчас он в сознании и в стабильном состоянии.
Стоит отметить, однако, что по информации издания Diario Ole, Роман в 2021 году не перешел в Бока Хуниорс из-за выявленных проблем с сердцем. У него диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию.
Напомним, ранее сообщалось, что в Аргентине начался судебный процесс по делу Марадоны.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!