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Футбол

Колумбийский защитник потерял сознание во время матча местного чемпионата

Андрес Роман ранее имел проблемы с сердцем.
Сегодня, 13:59       Автор: Василий Медвидь

В рамках матча чемпионата Колумбии между Санта-Фе и Атлетико Насьоналем произошло неприятное событие.

На 12-й минуте игрок Атлетико Андрес Роман оказался на газоне, потеряв сознание.

Дальнейшее обследование, к счастью, не выявило у игрока серьезных проблем, и сейчас он в сознании и в стабильном состоянии.

Стоит отметить, однако, что по информации издания Diario Ole, Роман в 2021 году не перешел в Бока Хуниорс из-за выявленных проблем с сердцем. У него диагностировали гипертрофическую кардиомиопатию.

Напомним, ранее сообщалось, что в Аргентине начался судебный процесс по делу Марадоны.

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