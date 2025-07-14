Энрике - о стычке: Я пытался разнять
Специалист не признал свою вину.
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое поведение после финала КЧМ.
Напомним, Челси неожиданно разбил парижан, выиграв турнир.
После финального свистка между игроками возникла стычка, в которую вмешались и главные тренеры. Энрике отметился агрессивными действиями в адрес Жоао Педро.
Однако сам специалист заявил, что просто пытался разнять игроков и не пытался кому-либо навредить.
После матча возникла ситуация, которую можно было избежать. Как всегда в таких случаях, я пытался разнять игроков, чтобы не усугубить проблему. Нам всем нужно было это предотвратить, чтобы ситуация не накалялась.
Матч был очень напряженным, все испытывали огромное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нам всем нужно избегать таких ситуаций, поэтому я и разнимал игроков
Напомним, что лучшим игроком турнира был признан хавбек Челси.
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