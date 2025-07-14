Энрике - о стычке: Я пытался разнять

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал свое поведение после финала КЧМ.

Напомним, Челси неожиданно разбил парижан, выиграв турнир.

После финального свистка между игроками возникла стычка, в которую вмешались и главные тренеры. Энрике отметился агрессивными действиями в адрес Жоао Педро.

Однако сам специалист заявил, что просто пытался разнять игроков и не пытался кому-либо навредить.

После матча возникла ситуация, которую можно было избежать. Как всегда в таких случаях, я пытался разнять игроков, чтобы не усугубить проблему. Нам всем нужно было это предотвратить, чтобы ситуация не накалялась. Матч был очень напряженным, все испытывали огромное давление. Я увидел, что Мареска толкал игроков, а другие толкали его. Нам всем нужно избегать таких ситуаций, поэтому я и разнимал игроков

Напомним, что лучшим игроком турнира был признан хавбек Челси.

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