В Ea Sports FC 26 отказались от русской озвучки

В серии игр впервые с 2007 года не будет комментаторов страны-агрессора.

В EA Sports FC 26 не будет русской озвучки комментаторов. Об этом стало известно со страницы игры в Steam.

Язык государства-оккупанта не указан в списке добавленных для озвучки среди всех остальных. В игре останется меню на русском языке.

Стоит отметить, что и украинского языка в новой версии игры не планируется.

Также нужно сказать, что в игре серии EA Sports FC (ранее FIFA - прим.) не будет российских комментаторов впервые с 2007 года.

Напомним, что Ибрагимович попал на обложку одного из изданий Ea Sports FC 26.

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