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Кривбасс и Львов разошлись миром

Команды не смогли "размочить счет" в матче.
Сегодня, 19:27
Кривбасс - Львов
Кривбасс - Львов
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В рамках третьего тура чемпионата Украины Кривбасс в номинально домашнем поединке встретился с ПФК Львов.

Команды не выявили сильнейшего, сыграв в ничью со счетом 0:0.

Для обеих команд это первый набранный балл в сезоне, но у Львова на один матч меньше, поскольку клуб не сыграл с Минаем в первом туре.

После трех и двух проведенных матчей Кривбасс и Львов занимают тринадцатое и двенадцатое место соответственно в турнирной таблице УПЛ.

Кривбасс – Львов - 0:0

Кривбасс: Клищук - Вернидуб, Семенов, Стецьков, Рябов (Кораблин, 46) - Якимец, Банада (Зотько, 80), Понедельник (Устименко, 46) - Волошин, Хомченовский, Хобленко (Дебелко, 65).

Львов: Ильющенков - Грисьо, Муравский, Акимов (Вовкун, 86) - Бусько, Шишко (Крушинский, 64), Мильченко, Бойко, Васильев, Бугай (Мышенко, 64) - Ныч (Ременяк, 77).

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