Валенсия в насыщенном матче уничтожила Хетафе

Сегодня, 00:19

Сегодня, 00:19

В рамках 5 тура чемпионата Испании Валенсия в родных стенах встречалась с Хетафе.

"Летучие мыши" под руководством Дженнаро Гатузо с легкостью одержали победу со счетом 5:1.

Забитыми голами в составе хозяев отличились Тони Лато, Лино, Саму Кастильехо, Нико и Паралес.

Стоит отметить, что обе команды доигрывали матч вдесятером.

У Валенсии удалился Илайш Мориба, а у гостей Сантьяго Арамбарри.

Валенсия — Хетафе 5:1

Голы: Лато, 7, Лино, 14, Кастильехо, 16, Нико Гонсалес, 65, Дуро, 68 – Альварес, 78.

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Джемерт, Диакаби (Москера, 74), Тони Лато (Фулькье, 70), Гильямон, Нико Гонсалес (Алмейда, 70), Муса, Кастильехо (Мориба, 70), Маркос Андре (Ду 24), Лино.

Хетафе: Сория, Иглесиас, Джене (Митрович, 29), Дуарте, Анхиллери, Аленья (Мунир, 46), Арамбарри, Сеоани (Альварес, 46), Унал (Мата, 77), Майораль, Порту (Максимович, 46).

Предупреждения: Аленья (10), Арамбарри (41), Кастильехо (45), Майораль (54), Мунир (57), Митрович (71), Мориба (75).

Удаление: Мориба (88), Арамбарри (90).