Экс-форвард Челси вернется в АПЛ
Диего Коста согласовал условия контракта с Вулверхэмптоном.
Испанский нападающий бразильского происходения Диего Коста подпишет контракт с английским Вулверхэмптоном.
Как сообщает Фабрицио Романо, форвард согласовал с "волками" контракт на сезон и сегодня, 6 сентября, пройдет медосмотр.
Коста станет заменой травмированному австрийцу Саше Калайджичу, который порвал крестообразные связки в первом матче за новый клуб.
Ранее футболист выступал на своей исторической родине за Атлетико Минейро, забив 5 голов за 19 матчей. Также игрок в свое время успел поиграть за лондонский Челси.