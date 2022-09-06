Экс-форвард Челси вернется в АПЛ

Испанский нападающий бразильского происходения Диего Коста подпишет контракт с английским Вулверхэмптоном.

Как сообщает Фабрицио Романо, форвард согласовал с "волками" контракт на сезон и сегодня, 6 сентября, пройдет медосмотр.

Коста станет заменой травмированному австрийцу Саше Калайджичу, который порвал крестообразные связки в первом матче за новый клуб.

Ранее футболист выступал на своей исторической родине за Атлетико Минейро, забив 5 голов за 19 матчей. Также игрок в свое время успел поиграть за лондонский Челси.