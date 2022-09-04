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Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб

Саша Калайджич выбыл на длительный срок.
Сегодня, 18:58
Cаша Калайджич
Cаша Калайджич
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Новичка английского Вулверхэмптона Саши Калайджича постигла серьезная неудача.

Австрийский нападающий почувствовал боль в колене во время своего дебютного матча против Саутгемптона и был заменен в перерыве матча.

Как сообщила прессслужба "волков", Калайджич, получив разрыв крестообразной связки колена.

Сроки восстановления остаются неизвестными, но игрок точно пропустит значительную часть сезона.

Калайджич перешел в стан середняка АПЛ из Штутгарта в последний день трансферного окна за 18 миллионов евро.

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