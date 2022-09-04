Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб
Саша Калайджич выбыл на длительный срок.
Новичка английского Вулверхэмптона Саши Калайджича постигла серьезная неудача.
Австрийский нападающий почувствовал боль в колене во время своего дебютного матча против Саутгемптона и был заменен в перерыве матча.
Как сообщила прессслужба "волков", Калайджич, получив разрыв крестообразной связки колена.
Сроки восстановления остаются неизвестными, но игрок точно пропустит значительную часть сезона.
Калайджич перешел в стан середняка АПЛ из Штутгарта в последний день трансферного окна за 18 миллионов евро.