Форвард Вулверхэмптона получил серьезную травму в дебютном матче за клуб

Новичка английского Вулверхэмптона Саши Калайджича постигла серьезная неудача.

Австрийский нападающий почувствовал боль в колене во время своего дебютного матча против Саутгемптона и был заменен в перерыве матча.

Как сообщила прессслужба "волков", Калайджич, получив разрыв крестообразной связки колена.

Сроки восстановления остаются неизвестными, но игрок точно пропустит значительную часть сезона.

Калайджич перешел в стан середняка АПЛ из Штутгарта в последний день трансферного окна за 18 миллионов евро.