Львов вырвал победу у Миная в перенесенном матче первого тура УПЛ

В рамках перенесенного матча первого тура УПЛ Минай принял на домашней арене в одноименном селе ПФК Львов. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 0:1.

Несмотря на то, что уже с начала матча "сине-золотые львы" были вынуждены делать замену, а в конце первого тайма еще и остались в меньшинстве, триумф все равно был за ними.

Единственный гол в матче уже в компенсированное время ко второму тайму матча на свой счет смог записать полузащитник Александр Васильев.

Минай - Львов 0:1.

Гол: Васильев, 90+1.

Минай: Пеньков - Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 84) - Виттенчук - Воробчак (Голубь, 70), Хахлев (Селезнев, 83), Твердохлеб (Паламарь, 57), Кулиев - Вишневский (Колесник, 57)

ПФК Львов: Пономаренко – Крушинский (Никитюк, 77), Муравский, Бусько – Грисьо, Мильченко, Бойко, Васильев, Мышенко (Шишка, 9) – Нич, Бугай (Ременяк, 28, Волкун, 77).

Предупреждения: Хахлев, Трубочкин, Горин, Витенчук - Муравский, Шишка, Пономаренко, Буско, Ничь

Удаление: Шишка, 39.