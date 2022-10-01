Cуарес сравнил хавбека сборной Уругвая с легендой Ливерпуля

Футболист провел параллели между Феде Вальверде и Стивеном Джеррардом.

Уругвайский нападающий, выступавший за Ливерпуль, Луис Суарес высказался о партнере по сборной Феде Вальверде.

По словам форварда, хавбек Уругвая и Реал Мадрида напоминает ему экс-партнера по стану мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

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"Когда он дебютировал в сборной Уругвая в 2017 году, я сказал, что он напоминает мне Стивена Джеррарда.

Федерико добился большого прогресса в окружении больших звезд, последнее принесло ему много пользы", — сказал Суарес.

Напомним, Суарес выступал вместе с легендой "красных" в период с 2011 по 2014 год.