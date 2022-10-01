iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Cуарес сравнил хавбека сборной Уругвая с легендой Ливерпуля

Футболист провел параллели между Феде Вальверде и Стивеном Джеррардом.
Сегодня, 09:57
Луис Суарес и Феде Вальверде
Луис Суарес и Феде Вальверде
0 0 0

Уругвайский нападающий, выступавший за Ливерпуль, Луис Суарес высказался о партнере по сборной Феде Вальверде.

По словам форварда, хавбек Уругвая и Реал Мадрида напоминает ему экс-партнера по стану мерсисайдцев Стивена Джеррарда.

Читай также: Преданный фанат сделал тату в честь Суареса после его возвращения в Уругвай

"Когда он дебютировал в сборной Уругвая в 2017 году, я сказал, что он напоминает мне Стивена Джеррарда.

Федерико добился большого прогресса в окружении больших звезд, последнее принесло ему много пользы", — сказал Суарес.

Напомним, Суарес выступал вместе с легендой "красных" в период с 2011 по 2014 год.

0 0 0

Статьи по теме

Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Юрченко - в старте на матч против Ингульца Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Помочь журналистам

Видео

Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций
Украина - Шотландия 0:0 Обзор матча Лиги наций

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров

Последние новости

Еврокубки13:41
Будивельник узнал расписание матчей в Кубке Европы ФИБА
13:39
Зинченко - в cтарте на северолондонское дерби
Украина12:57
Юрченко - в старте на матч против Ингульца
Европа12:53
Манчестер Сити потерял на две недели основного защитника
Европа12:36
Футболистка английского клуба сразила наповал подписчиков своей внешностью
Украина12:16
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Футбол11:53
Ювентус нацелен на защитника МЮ
Бокс11:36
"Ответов нет": Промоутер Фьюри рассказал о переговорах с Джошуа по поводу боя
Футбол11:28
Реал намерен приобрести хавбека Боруссии Дортмунд
Украина10:57
Вице-президент Кривбасса высказался о будущем Вернидуба на посту тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK