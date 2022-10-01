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Миколенко - в старте на матч с Саутгемптоном

Украинец продолжает принимать участие в каждом матче своей команды.
Сегодня, 16:25
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images
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В рамках девятого тура АПЛ Эвертон встретится с Саутгемптоном.

Главный тренер "ирисок" Фрэнк Лемпард определился с составом на матч.

Английский специалист продолжает доверять место в основе украинцу Виталию Миколенко.

Матч Эвертон - Саутгемптон начнется в 17:00 по киевскому времени.

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