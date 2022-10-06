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Футбол

Форвард Шахтера вошел в команду недели FIFA 23

Разработчики видеоигры отметили Даниила Сикана за хет-трик в рамках УПЛ.
Сегодня, 17:25
Даниил Сикан
Даниил Сикан
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Компания EA Sports вчера, 5 октября, выпустила команду недели в FIFA 23.

Среди 23 лучших футболистов прошлой недели нашлось место и Даниилу Сикану.

Украинский форвард попал в одну компанию с Эрлингом Холандом, Виссамом Бен-Йеддером и Рафаэлем Леау.

Нападаюшего Шахтера отметили за хет-трик в ворота харьковского Металлиста 1925. Также Сикан был признан игроком недели в УПЛ.

Стоит сказать, что до этого игрок отметился тремя голами за сборную Украины U-21 в ворота сверстников из Словакии.

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