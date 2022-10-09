ПСЖ в меньшинстве не смог победить Реймс

В рамках 10 тура Лиги 1 ПСЖ на чужом поле встретился с Реймсом.

Парижане провели в этом матче ротацию, поплатившись за это результатом.

Матч чемпионата Франции завершился нулевой ничьей.

Примечательно, что большую часть матча гости играли в меньшинстве из-за удаления Серхио Рамоса.

ПСЖ - Реймс 0:0

Реймс: Диуф - Абдельхамид, Гравийон, Агбаду, Локо - Флип (ван Берген, 76), Матусива, Мунеци - Лопи (Мбуку, 84), Зенели (Думбия, 79), Балогун.

ПСЖ: Доннарумма - Мукиеле, Рамос, Данилу Перейра, Маркиньос, Бернат - Верратти (Витинья, 46), Сарабия (Хакими, 88), Фабиан Руис - Солер (Неймар, 57), Мбаппе.

Удаление: Рамос, 41.