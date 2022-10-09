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Куртуа вне заявки на матч против Шахтера в ЛЧ

Бельгиец снова не сыграет с "горняками".
Сегодня, 15:39
Тибо Куртуа
Тибо Куртуа
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В рамках четвертого тура группового этапа ЛЧ Шахтер в номинально домашнем матче встретится с Реалом.

"Сливочные" опубликовали свою заявку из двадцати трех человек на данный поединок. 

В список доступных футболистов не нашлось места Тибо Куртуа, который, вероятно, продолжает восстанавливаться от травмы.

Таким образом, в основном составе мадридцев стоит ожидать украинского вратаря Андрея Лунина.

Матч между Шахтером и Реалом пройдет во вторник, 11 октября, в 22:00 по киевскому времени в Варшаве.

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