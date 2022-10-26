Мудрик не сможет отказать Арсеналу, если они сделают ему предложение - журналист

Потенциаьная сделка "канонирам" обойдется в сумму не менее, чем 60 млн евро.

Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился деталями о возможном трансфере Михаила Мудрика в стан Арсенала.

По словам британца, донецкий Шахтер намерен выручить с продажи украинца не менее 60 млн в европейской валюте.

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Также Джейкобс заявил, что Мудрик говорил ему, что не сможет отказать "канонирам", если те сделают ему официальное предложение.

В текущем сезоне Мудрик забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 11 матчах во всех турнирах.