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Мудрик не сможет отказать Арсеналу, если они сделают ему предложение - журналист

Потенциаьная сделка "канонирам" обойдется в сумму не менее, чем 60 млн евро.
Сегодня, 21:06
Михаил Мудрик
Михаил Мудрик
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Известный британский журналист Бен Джейкобс поделился деталями о возможном трансфере Михаила Мудрика в стан Арсенала.

По словам британца, донецкий Шахтер намерен выручить с продажи украинца не менее 60 млн в европейской валюте.

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Также Джейкобс заявил, что Мудрик говорил ему, что не сможет отказать "канонирам", если те сделают ему официальное предложение.

В текущем сезоне Мудрик забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач в 11 матчах во всех турнирах.

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