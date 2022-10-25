Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов

Во вторник, 25 октября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик принимает Шахтер.

К 80-й минуте встречи счет на табло 1:1. Шотландцы отметились голом в первом тайме, а донецкий клуб смог сравнять усилиями вингера Михаила Мудрика.

Украинец после шикарного сольного прохода вколотил мяч под перекладину. Голкипер Селтика Джо Харт ничего не смог поделать с филигранным ударом Мудрика.

Отметим, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету украинца 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.