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Футбол

Плюс пять миллионов: Мудрик отметился шедевром в Лиге чемпионов

Украинец наказал своим голом Селтик.
Вчера, 23:38
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images
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Во вторник, 25 октября, в рамках 5 тура группового этапа Лиги чемпионов Селтик принимает Шахтер.

К 80-й минуте встречи счет на табло 1:1. Шотландцы отметились голом в первом тайме, а донецкий клуб смог сравнять усилиями вингера Михаила Мудрика.

Украинец после шикарного сольного прохода вколотил мяч под перекладину. Голкипер Селтика Джо Харт ничего не смог поделать с филигранным ударом Мудрика.

Отметим, в текущем розыгрыше Лиги чемпионов на счету украинца 3 гола и 2 ассиста в 5 матчах.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Михаил Мудрик
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