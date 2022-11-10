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Футболист с гражданством РФ, звезды Наполи и Интера: Камерун объявил заявку на ЧМ-2022

"Неукротимые львы" отправятся на Мундиаль в составе из 26 игроков
Вчера, 23:10
Сборная Камеруна
Сборная Камеруна

Уже 20 ноября матчем Катар - Эквадор начнется чемпионат мира по футболу.

Национальные команды продолжают нас знакомить со своими составами. На очереди Камерун.

"Неукротимые львы" внесли в заявку на Мундиаль 26 игроков, среди которых нашлось место Гаэлю Ондуа из Ганновера, который также имеет гражданство государства-террориста РФ и Николя Нгамалеу, выступающему в местном чемпионате за столичный Динамо.

Заявка сборной Камеруна на ЧМ-2022

Вратари: Андре Онана (Интер, Италия), Дэвис Епасси (Абха, Саудовская Аравия), Симон Нгападуетнбу (Марсель, Франция)

Защитники: Кристофер Ву (Ренн, Франция), Жан-Шарль Кастеллето (Нант, Франция) Николя Нкуду (Арис, Кипр), Энцо Эбоссе (Удинезе, Италия),  Колинс Фаи (Аль-Таи, Саудовская Аравия) Оливье Ндаизо (Филадельфия Юнион, США), Нуху Толо (Сиэттл Саундерс. США)

Полузащитники: Андре-Франк Замбо-Ангисса (Наполи, Италия), Оливье Нтчам (Суонси, Англия), Самуэль Ум Гует (Мехелен, Бельгия), Гаэль Ондуа (Ганновер, Германия), Пьер Кунде (Олимпиакос, Греция), Мартин Хонгла (Эллас Верона, Италия)

Нападающие: Жером Нгом ( Мфоу, Камерун), Кристиан Бассогог (Шанхай Шеньхуа, Китай), Николя Нгамалеу (Динамо Москва, Россия)


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