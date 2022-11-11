Реванш удался: Манчестер Юнайтед победил Астон Виллу в матче Кубка Лиги

В рамках Кубка английской Лиги МЮ встретился с Астон Виллой.

"Красные дьяволы" добыли важную победу с минимальным преимуществом 3:2.

Голами за манкунианцев отметились Антони Марсьяль, Скотт Мактоминей и Маркус Рэшфорд. Также на 78 в свои ворота забил Тайрон Мингс.

За коллектив Унаи Эмери забил Уоткинс, а также еще одним автоголом отличился Диогу Далот.

Статистика матча Манчестер Юнайтед - Астон Вилла в Кубке английской Лиги

Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 2:4

Голы: Марсьяль, 49, Рэшфорд, 67, Мингс (автогол), 78, - Мактоминей, 90+1. Уоткинс, 47, Далот (автогол), 61

Владение мячем: 58% - 42%

Удары (в створ): 18 (7) - 5 (2)

Атаки: 92 - 49