Экс-защитник Арсенала: Зинченко полностью оправдывает свой трансфер

Микаэль Сильвестр высказался о целесообразности перехода украинца в стан "канониров".

Бывший футболист Арсенала Микаэль Сильвестр поделился мыслями об игре украинца Александра Зинченка в лондонской команде.

Французский экс-центрбэк считает, что руководство клуба "попало в яблочко", решив приобрести футболиста сборной Украины.

"Он мне нравится, хорошо смотрится на мяче. Он умный, хорошо читает игру – когда нужно ускориться, притормозить или изменить позицию.

Он был очень хорошим трансфером, он доказывает свою ценность", - цитирует Сильвестра фан-аккаунт Arsenal Buzz

Напомним, в текущей кампании Зинченко сыграл в 8 матчах во всех турнирах, отличившись одним ассистом.