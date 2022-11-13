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Полузащитник Ливерпуля провел юбилейный матч в АПЛ

Джеймс Милнер сыграл шестисотый матч в элите местного футбола.
Сегодня, 00:20
Джеймс Милнер
Джеймс Милнер

В рамках 16-го тура АПЛ Ливерпуль обыграл Саутгемптон со счетом 3:1.

Данный матч стал знаменательным для Джеймса Милнера. Английский хавбек проввел шестисотый матч в рамках местного первенства.

По числу проведенных матчей в АПЛ полузащитник на 4 месте. Футболист отстает от Фрэнка Лемпарда на 9 матчей.

На первом месте находится экс-футболист Вест Бромвича и Манчестер Сити Гарет Барри. На его счету 655 поединков в рамках чемпионата Англии.


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