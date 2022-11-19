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Кучер - о победе над Шахтером: Все понимали, что это матч всего первого круга

Наставник СК Днепра-1 поделился мыслями о триумфе своих подопечных в сверхважном противостоянии.
Сегодня, 17:53
Александр Кучер
Александр Кучер

В рамках центрального матча 14 тура в УПЛ СК Днепр-1 со счетом 2:1 победил донецкий Шахтер.

Главный тренер "спортклубовцев" Александр Кучер высказался о победе коллектива в важном поединке.

По словам специалиста, его подопечные по особенному готовились к этой встрече.

"Интересная игра была. Готовились мы к этому матчу, ведь все понимали, что, как говорили, это матч первого круга. Могло быть по-разному. Противостояли команды, которые любят играть в футбол, и все хотели показать хорошую игру плюс турнирное положение говорило само за себя, поэтому матч обычно был принципиальный. Было много моментов, напряжение было. Сначала мы пропустили. Да, скажу, что Мудрику нужно много внимания уделять, ведь он с середины поля протянул и забил гол. Но ребята – молодцы! Они не развалились после пропущенного гола, а играли так, как мы и договорились

Восстановили равновесие, могли еще забивать в первом тайме, когда мы хорошо сыграли при стандартах, а фарт был на стороне «Шахтера». Однако сумели забить во втором тайме и игра была под нашим контролем, поскольку Шахтер не доставил нам особых проблем. При этом горняки – хорошая команда, мы хорошо позиционно сыграли, не стали впадать в штрафную. Ребята – молодцы и я им очень благодарен. Очень тяжелая и очень нужная для нас победа была, конечно, исходя из от турнирного положения.

Мы понимаем, что Шахтер - это очень хорошая команда – гранд украинского и европейского футбола, умеющая играть в футбол и там очень хорошие исполнители. Конечно, готовились к этому, что они контролируют мяч, но сегодня я не скажу, что они его сильно контролировали. Где-то плюс-минус, ровный контроль мяча был. Мы тоже не бьем его куда попало, а пытаемся играть в футбол и что-то немного у нас получается, — сказал Кучер.

После сыгранных 13 матчей Днепр-1 набрал 35 пунктов, у Шахтера на один матч меньше и 28 очков в активе.


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