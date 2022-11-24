Португалия - Гана: прогноз на матч Чемпионата мира 24.11.2022

Команды встретятся в первом туре чемпионата мира-2022. Узнай, у кого из соперников больше шансов на победу на ISPORT.ua.

В четверг, 24 октября, в рамках Мундиаля свой путь начнут восемь команд. Среди них Португалия и Гана.

Команды сыграют в 18:00 по киевскому времени на стадионе 974 в Дохе (Катар).

Главной интригой противостояния является психологическое состояние португальцев. Мы сможем узнать, сказался ли на команде скандал вокруг ее лидера.

Возможно африканская сборная сможет стать автором еще одной сенсации на текущем мировом первенстве.

Коэффициент и ставки на матч первого тура группового этапа ЧМ-2022 Португалия - Гана 24 ноября 22 года.

Португалия и Гана попали в довольно равный квартет, где помимо них играют Южная Корея и Уругвай.

Обоим командам важно хорошо стартовать, чтобы иметь преимущество перед своими соперниками в конкурентных условиях.

Фаворитом противостояния, по мнению букмекеров, довольно предсказуемо является коллектив Фернанду Сантуша, но учитывая атмосферу в команде можно и рискнуть.

Победа Португалии - 1.39

Ничья - 5.30

Победа Ганы - 8.60

Статистика противостояния между Португалией и Ганой

Команды уже встречались единожды на Мундиале, что стало их единственной встречей в истории.

В 2014 году Португалия с минимальным преимуществом победила африканцев 2:1.

Во втором туре Гана сыграет с Южной Кореей, а европейская сборная с южноамериканским Уругваем.