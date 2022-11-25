Металлист и Черноморец разошлись миром
Харьковчане и "моряки" не смогли выявить победителя.
В рамках 15-го тура УПЛ состоялся единственный матч сегодняшнего дня между Черноморцем и Металлистом.
Команды продемонстрировали неплохой, равный футбол, но не порадовали фанатов забитыми голами.
На данный момент Черноморец занимает 15 место с 10 очками в активе, а Металлист 10 позицию с 16 очками.
Статистика матча 15-го тура Чемпионата Украины Черноморец - Металлист
Металлист 0-0 Черноморец
Владение мячом: 53% - 47%.
Удары (в створ): 12 (6) - 12 (5).
Штрафные: 11 - 4.
Атаки: 113 - 101.