Металлист и Черноморец разошлись миром

Харьковчане и "моряки" не смогли выявить победителя.

В рамках 15-го тура УПЛ состоялся единственный матч сегодняшнего дня между Черноморцем и Металлистом.

Команды продемонстрировали неплохой, равный футбол, но не порадовали фанатов забитыми голами.

На данный момент Черноморец занимает 15 место с 10 очками в активе, а Металлист 10 позицию с 16 очками.

Статистика матча 15-го тура Чемпионата Украины Черноморец - Металлист

Металлист 0-0 Черноморец

Владение мячом: 53% - 47%.

Удары (в створ): 12 (6) - 12 (5).

Штрафные: 11 - 4.

Атаки: 113 - 101.