Наставник сборной Аргентины: Месси решил судьбу матча с Мексикой

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина победила Мексику со счетом 2:0.

Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони поделился мыслями о прошедшем поединке.

По словам специалиста, его подопечных провели два довольно разных тайма.

«Мы знали, что это будет сложный матч, поэтому Мексика играла в другой футбол, чем до этого. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пять защитников.

Первый тайм был неудачным для всех. Мы внесли правки в перерыве и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который поддерживает его.

Второй тайм мы провели иначе, более агрессивно. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника.

Захватывает, когда смотришь на игру наших игроков. Игра в футболке сборной Аргентины не сравнится ни с чем", - заявил аргентинец.

Матч третьего тура Аргентина - Польша, в котором будет решаться судьба выхода латиноамериканской команды в плей-офф пройдет 30 ноября в 21:00 по Киеву.