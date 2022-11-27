iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Наставник сборной Аргентины: Месси решил судьбу матча с Мексикой

Лионель Скалони высказался о прошедшем поединке ЧМ-2022.
Сегодня, 01:01
Лионель Скалони
Лионель Скалони

В рамках второго тура группового этапа ЧМ-2022 Аргентина победила Мексику со счетом 2:0.

Наставник "альбиселесте" Лионель Скалони поделился мыслями о прошедшем поединке.

По словам специалиста, его подопечных провели два довольно разных тайма.

«Мы знали, что это будет сложный матч, поэтому Мексика играла в другой футбол, чем до этого. Мы подозревали, что они могут играть с линией в пять защитников.

Первый тайм был неудачным для всех. Мы внесли правки в перерыве и начали играть лучше во втором тайме, в центре поля. Затем Лионель Месси решил судьбу матча. Он знает, что за его спиной есть коллектив, который поддерживает его.

Второй тайм мы провели иначе, более агрессивно. Было тяжело играть в футбол, у соперника была линия в пять защитников и четыре полузащитника.

Захватывает, когда смотришь на игру наших игроков. Игра в футболке сборной Аргентины не сравнится ни с чем", - заявил аргентинец.

Матч третьего тура Аргентина - Польша, в котором будет решаться судьба выхода латиноамериканской команды в плей-офф пройдет 30 ноября в 21:00 по Киеву.


Статьи по теме

Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Арсенал готов выиграть гонку за Мудрика Арсенал готов выиграть гонку за Мудрика
Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика
Месси: У нас нет права на ошибку Месси: У нас нет права на ошибку
Помочь журналистам

Видео

Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Футбол01:01
Наставник сборной Аргентины: Месси решил судьбу матча с Мексикой
ЧМ-202200:55
Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Европа00:39
Арсенал готов выиграть гонку за Мудрика
ЧМ-202200:24
Месси признан лучшим игроком матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика
ЧМ-202200:01
Месси: У нас нет права на ошибку
Вчера, 23:50
ЧМ-202223:50
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Мбаппе сравнялся с Валенсией
ЧМ-202223:30
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
ЧМ-202223:05
Наставник Дании - о шансах на проход команды в плей-офф ЧМ: Всегда есть надежда
ЧМ-202222:59
Гол и ассист Месси принесли Аргентине первую победу на ЧМ-2022
ЧМ-202222:35
Франция - Дания 2:1 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK