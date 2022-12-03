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Президент ПСЖ высказался о трансферных планах клуба

Нассер Аль-Хелайфи анонсировал отсутствие покупок зимой.
Сегодня, 17:27
Нассер Аль-Хелайфи
Нассер Аль-Хелайфи

Вскоре начнется зимнее трансферное окно, которое, вероятно будет интереснее обычного из-за проходящего сейчас ЧМ-2022.

Впрочем, есть клубы, которых устраивает тот кадровый ресурс, что есть у них сейчас. Одним из таких является французский ПСЖ.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не намерен искать усиление в январе.

"Думаю, что мы никого не подпишем в январе. Нам не нужен какой-нибудь конкретный игрок.

Мы должны сохранить нашу команду и совершенствовать наш коллективный дух", – сказал Аль-Хелайфи.

После 15 сыгранных туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место с 41 очком в активе. В 1/8 финала ЛЧ их ждет игра с мюнхенской Баварией.


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Президент ПСЖ высказался о трансферных планах клуба
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