Президент ПСЖ высказался о трансферных планах клуба

Вскоре начнется зимнее трансферное окно, которое, вероятно будет интереснее обычного из-за проходящего сейчас ЧМ-2022.

Впрочем, есть клубы, которых устраивает тот кадровый ресурс, что есть у них сейчас. Одним из таких является французский ПСЖ.

Президент парижан Нассер Аль-Хелайфи заявил, что клуб не намерен искать усиление в январе.

"Думаю, что мы никого не подпишем в январе. Нам не нужен какой-нибудь конкретный игрок.

Мы должны сохранить нашу команду и совершенствовать наш коллективный дух", – сказал Аль-Хелайфи.

После 15 сыгранных туров Лиги 1 ПСЖ занимает первое место с 41 очком в активе. В 1/8 финала ЛЧ их ждет игра с мюнхенской Баварией.