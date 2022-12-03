Чемпион Ирландии распрощался с украинским полузащитником

Действующий чемпион Ирландии Шемрок Роверс объявил об уходе украинца Виктора Серденюка.

У футболиста истек контракт, который был подписан до начала декабря этого года.

"Мы хотели бы поблагодарить Виктора за его преданность на протяжении его короткого времени в Шемрок Роверс и пожелать ему всего наилучшего в его будущей карьере", - говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В составе Роверс Серденюк завоевал чемпионство и отыграл пять матчей во всех турнирах.