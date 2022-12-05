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Ньюкасл намерен подписать лидера сборной США

"Сороки" также смогут ослабить конкурента по АПЛ.
Сегодня, 15:23
Кристиан Пулишич
Кристиан Пулишич

Сборная США уже вылетела с ЧМ-2022, прогирав Нидерландам, но тем не менее их лидерам удалось себя проявить.

Так, Кристиан Пулишич благодаря выступлению на Мундиале привлек внимание английского Ньюкасла.

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"В Ньюкасле обсуждают трансфер Пулишича. Я думаю, что он очень хорошо подойдет по стилю игры команде Эдди Хау. Его не назовешь суперзвездой, но это как раз хорошо для команды - сейчас он в хорошей форме, что мы могли видеть по ЧМ-2022", - заявил английский журналист Дин Джонс.

Также американцем интересуются итальянские Ювентус и Интер.

В текущем сезоне американец сыграл 23 матча во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 4 ассиста. Преимущественно он выходил на замены.


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