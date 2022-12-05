Хавбек сборной Англии: Беллингем - один из самых талантливых футболистов, которых я видел

Футболист сборной Англии Фил Фоден высказался о таланте Джуда Беллингема.

По словам полузащитника, его партнер по команде один из самых впечатляющих футболистов из тех, с которыми он сталкивался.

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"Я не хочу его слишком превозносить, потому что он еще молод, но Джуд - один из самых одаренных игроков, которых я когда-либо видел.

Я не вижу недостатков в его игре, у него есть все. Я уверен, что он точно станет лучшим полузащитником в мире", - приводит слова Фодена Daily Mail.

Стоит отметить, что Беллингема связывают с многими европейскими клубами в том числе и Ман Сити, где выступает Фоден.