Вратарь сборной Хорватии: Сегодняшний матч - лучший момент моей карьеры

Доминик Ливакович стал героем поединка с Японией.

В рамках 1/8 финала ЧМ-2022 Хорватия в серии пенальти победила Японию.

Главным действующим лицом встречи стал Доминик Ливакович, отбивший три из четырех 11-метровых.

Вратарь хорватов поделился эмоциями после поединка.

"Ощущения невероятны. Это в первую очередь благодаря команде, атмосфера отличная. Спасибо болельщикам, которые пришли на матч.

Японцы отлично прессинговали в начале. Это была трудная игра, они были хорошо подготовлены, но мы тоже.

Мы выиграли, когда нам было труднее всего. Это лучший матч в моей жизни и самый лучший момент моей карьеры, — заявил Ливакович.

В четвертьфинале Хорватия встретится с победителем матча Бразилия - Южная Корея.